Мир 08 июля 2023, 04:39 «Жест отчаяния». Антонов оценил поставку Киеву кассетных боеприпасов со стороны США Посол РФ Антонов: решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы стало жестом отчаяния РИА «Новости»

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Белого дома поставить Киеву кассетные боеприпасы. Он назвал это жестом отчаяния, написал ТАСС.

Накачка Украины западным оружием никак не повлияет на достижение целей СВО, уверен дипломат.

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«Кассетные боеприпасы — это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия», — сказал Антонов.

Запад не хочет признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ вести наступление на российские регионы. Именно этим и объясняются «новые безумства».

Антонов не сомневается, что Запад в стремлении поднимать ставки в конфликте на Украине приближает все человечество к мировому конфликту.

«Соединенные Штаты настолько одержимы идеей нанесения России поражения, что не осознают тяжести своих поступков. Ведут дело лишь к увеличению числа жертв и продлевают агонию киевского режима», — отметил дипломат.

Российский посол обратил особе внимание на цинизм, с которым Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Теперь по вине США, уверен Антонов, возникнет риск, что на несработавших боеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал позицию США антиукраинской. По его мнению, Штаты хотят, чтобы Киев от них «отцепился» со своими призывами об оказании военной и финансовой помощи.