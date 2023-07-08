Мир 08 июля 2023, 03:55 Позицию США назвали антиукраинской Экс-советник Кучмы Соскин: позиция США, несмотря на Зеленского, становится антиукраинской Pxhere

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Позиция США становится антиукраинской, считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, это происходит несмотря на действия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мечется, мечется Зеленский, но это ему ничего не дает, потому что позиция Соединенных Штатов становится все более открыто жесткой и антиукраинской», — сказал Соскин.

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По его мнению, Штаты хотят, чтобы Киев от них «отцепился» со своими призывами об оказании военной и финансовой помощи. Политик уверен, что именно по этой причине глава Белого дома Джо Байден решился на поставки ВСУ кассетных боеприпасов.

Присоединение Украины к НАТО, по мнению Соскина, заблокирует Вашингтон на саммите блока в Вильнюсе.

Ранее Байден уже назвал преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО. Среди членов Североатлантического альянса, как пояснял американский президент, нет консенсуса по поводу приглашения страны в блок в разгар военного конфликта. Поскольку это будет означать для всех членов альянса вступление в конфликт с Россией, добавил Байден.