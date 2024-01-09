Мир 09 января 2024, 11:09 Жертвами землетрясения в Японии стали более 200 человек Землетрясение в Японии унесло жизни 202 человек Zhang Xiaoyu/XinHua/globallookpress

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Более 200 человек погибли при землетрясении в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на администрацию префектуры Исикава.

Согласно новым данным, общее число жертв — 202 человека. Наибольшее количество погибших зафиксировали в городах Судзу и Вадзима. Там в результате землетрясения скончались 91 и 81 человек соответственно.

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Утром 9 января агентство сообщало о 180 погибших во время природного катаклизма. Землетрясения началось на западе Японии 1 января. Сильнейшие подземные толчки магнитудой 4,6 фиксировали в префектуре Исикава. Именно там в результате землетрясения обрушились примерно 250 домов. Природное явление спровоцировало пожары, из-за которых пострадали более 300 построек. В префектуре образовались проблемы с электроснабжением, подачей воды и тепла.

По данным телеканала NHK, пострадали минимум 516 человек.