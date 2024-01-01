01 января 2024, 17:58
Новое землетрясение произошло в японской префектуре Исикава
Метеоагентство: в префектуре Исикава в Японии произошло новое землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в понедельник в префектуре Исикава в Японии. Об этом сообщила пресс-служба Главного метеорологического агентства.
Специалисты зафиксировали новые подземные толчки после целой серии колебания земли.
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Днем в понедельник в западных регионах Японии произошло несколько мощных землетрясений, им присвоили название «Землетрясение на полуострове Ното».
Первые признаки катаклизма магнитудой 5,7 появились в 16:06 по местному времени. Спустя четыре мощность толчков увеличилась до 7,6.
Это землетрясение в Исикаве стало самым мощным с 1885 года. Власти объявили о вероятности появления цунами и приступили к эвакуации жителей прибрежных районов, писал RT.
По информации агентства Kyodo, жертвами подземных толчков стали как минимум два человека, их тела нашли под завалами разрушенных домов.
Землетрясения
Япония
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