Жертвами стрельбы в метро Рио-де-Жанейро стали 23 человека. Видео

В Рио-де-Жанейро в результате перестрелки погибли 23 человека. Стрельба произошла прямо в метро бразильского города. Об этом сообщило издание O Globo.

По предварительным данным, среди погибших в перестрелке — один сотрудник полиции. Стрельба произошла в ходе спецоперации против наркоторговцев.

При перестрелке также были ранены два пассажира метро. Выстрел попал в окно поезда.

В правоохранительных органах сообщили, что операция была направлена против группировки, которая также причастна к другим преступлениям, в том числе к убийствам и грабежам.

В операции принимали участие более 200 офицеров, сообщили в Гражданской полиции.

Преступная группа орудовала в неблагополучном районе Жакарезиньо на севере Рио-де-Жанейро. Бандиты неоднократно выгоняли людей из их домов, а некоторых убивали.

Из-за перестрелки в подземке было нарушено движение поездов. Работа одной из линий была прервана, но сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

В марте в Испании полиция в ходе операции против наркоторговцев нашла подлодку, которую использовали для перевозки запрещенных веществ.