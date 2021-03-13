Полиция нашла в Испании подлодку для перевозки наркотиков

Испанская полиция успешно завершила операцию против наркоторговцев. Они нашли подлодку для перевозки запрещенных веществ и изъяли почти четыре тысячи килограммов кокаина. Задержанные ранее наладили канал поставок наркотиков из Латинской Америки в Европу через территорию Испании.

Прежде чем расследование началось, в Каталонии была перехвачена партия легального товара. Там был найден кокаин. Стражи порядка выявили злоумышленников и пресекли их деятельность, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Испании.

В результате было проведено 47 обысков, задержаны 52 человека. 30 из них помещены под стражу. Кроме того, из незаконного оборота было изъято 3300 килограммов кокаина и 700 килограммов гашиша.

Больше всего в этой операции полицейских удивило обнаружение подводной лодки. Она хранилась на складе в Малаге. Следствие полагает, что подлодку должны были использовать для доставки наркотиков с базового корабля на побережье.

Накануне стало известно, что жителя Тольятти будут судить за участие в продаже наркотиков через интернет. По данным прокуратуры, обвиняемый общался с неизвестным и получал инструкции, где нужно забрать закладки. Он собрал примерно 20 свертков с наркотиками.