Мир 20 июня 2023, 19:27 Жертвами стрельбы на западном берегу Иордана стали четыре израильтянина Неизвестные застрелили четырех израильтян около поселка на западном берегу Иордана Викимедиа

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Перестрелка произошла около еврейского поселка Эли на западном берегу реки Иордан. На месте погибли четыре человека, столько же получили ранения различной степени тяжести. Об этом на своей странице в Twitter сообщила служба скорой помощи Израиля (МDA).

В ведомстве отметили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Еще один человек получил легкое ранение. Всех их доставили в больницы Иерусалима и Петах-Тиквы.

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Армия обороны Израиля уточнила, что перестрелка произошла на заправочной станции. По предварительным данным, стрельбу открыли двое мужчин. В поселке объявили тревогу. По предварительным данным, вооруженные мужчины сбежали на север по шоссе № 60.Военные перекрыли трассу для их поимки.

В ведомстве подчеркнули, что считают случившееся нападение терактом. По последним данным, обоих стрелков ликвидировали.

Количество нападений и взрывов в Израиле за последние несколько месяцев значительно выросло. В начале июня в арабском квартале города Рамат-Ган, расположенного недалеко от Тель-Авива, взорвался мотоцикл. Ранения получили шесть прохожих.

С серьезными травмами ног в больницу попал водитель. По версии полиции, госпитализированный владелец транспорта был участником местной криминальной группировки и бомба, которую он перевозил предназначалась для другого человека.