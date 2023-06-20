20 июня 2023, 19:27
Жертвами стрельбы на западном берегу Иордана стали четыре израильтянина
Неизвестные застрелили четырех израильтян около поселка на западном берегу Иордана
Перестрелка произошла около еврейского поселка Эли на западном берегу реки Иордан. На месте погибли четыре человека, столько же получили ранения различной степени тяжести. Об этом на своей странице в Twitter сообщила служба скорой помощи Израиля (МDA).
В ведомстве отметили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Еще один человек получил легкое ранение. Всех их доставили в больницы Иерусалима и Петах-Тиквы.
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Армия обороны Израиля уточнила, что перестрелка произошла на заправочной станции. По предварительным данным, стрельбу открыли двое мужчин. В поселке объявили тревогу. По предварительным данным, вооруженные мужчины сбежали на север по шоссе № 60.Военные перекрыли трассу для их поимки.
В ведомстве подчеркнули, что считают случившееся нападение терактом. По последним данным, обоих стрелков ликвидировали.
Количество нападений и взрывов в Израиле за последние несколько месяцев значительно выросло. В начале июня в арабском квартале города Рамат-Ган, расположенного недалеко от Тель-Авива, взорвался мотоцикл. Ранения получили шесть прохожих.
С серьезными травмами ног в больницу попал водитель. По версии полиции, госпитализированный владелец транспорта был участником местной криминальной группировки и бомба, которую он перевозил предназначалась для другого человека.
Израиль
Стрельба
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