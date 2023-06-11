11 июня 2023, 15:45
Пострадавшими при взрыве мотоцикла в Израиле стали семь человек
Yedioth Ahronoth: семь человек пострадали при взрыве мотоцикла в пригороде Тель-Авива
Мотоцикл взорвался в арабском квартале города Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива. Как сообщило израильское издание Yedioth Ahronoth, травмы получил 28-летний водитель, а осколками ранило шесть прохожих в возрасте от 45 до 80 лет.
По данным издания, мотоциклиста с серьезными травмами ног госпитализировали. Медики сообщили, что у молодого человека сильное кровотечение. Они назвали чудом, что никто из прохожих не получил серьезные травмы.
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Фотографии с места событий появились в социальных сетях. На них видно, что взорванный мотоцикл лежит на земле около одного из кафе.
В полиции заявили, что госпитализированный владелец транспортного средства им хорошо известен. В ведомстве отметили, что рассматривают взрыв как разборки между криминальными группировками города или случайной детонацией устройства, которое мотоциклист доставлял для потенциальной цели.
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