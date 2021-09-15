Женские футбольные команды Афганистана сбежали в Пакистан

Женские футбольные команды из Афганистана прибыли в Пакистан. Оттуда они намерены отправиться дальше, чтобы просить политического убежища в третьих странах. Как сообщила радиостанция France 24 со ссылкой на чиновника Пакистанской федерации футбола Умара Зию, в страну уже прибыл 81 человек. В ближайшее время ожидаются еще 34 беженца.

Собеседник уточнил, что среди прибывших не только девушки-спортсменки, но также тренеры и родители. Границу они пересекли в районе перехода Торкхам, но когда именно это произошло, неизвестно.

Всех их доставили в офис футбольной федерации в Лахоре, где встретили гирляндами из красных цветов.

«Все прибывшие останутся под строгой охраной на ближайшие 30 дней. После этого всех беженцев передадут международным организациям, которые сейчас ведут переговоры с властями Великобритании, Австралии и США», — заявил Умар Зия.

Бегство спортсменок стало частью крупнейшей миграции из Афганистана после того, как власти в исламской республике захватили талибы*.

Представитель террористической организации уже заявил, что женщинам запретят заниматься спортом, где им приходится носить одежду, которая не скрывает их тела. Оставшихся в Афганистане спортсменок призвали сжечь спортивную форму и удалить записи в социальных сетях, чтобы избежать репрессий.

* «Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.