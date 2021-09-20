Женщинам в Кабуле запретили мужскую работу

Женщинам в Кабуле разрешили выходить на работу только в том случае, если их не могут заменить мужчины. Всем остальным приказали сидеть дома, но пообещали платить зарплату. Об этом в эфире Al Arabiya заявил мэр афганской столицы Молави Хамдулла Номани.

Женщины, работающие на так называемых мужских должностях, должны оставаться дома. Такой запрет будет действовать, пока не нормализуется ситуация, отметил мэр Кабула. Номани при этом пообещал, что женщинам все равно будут выплачивать заработную плату.

А женщинам, чья работа не мужская, нужно выходить на работу каждый день. В частности, это касается тех, кто обслуживает женские общественные туалеты. Туда мужчинам нельзя.

На выходных стало известно, что силы сопротивления Афганистана намерены провести переговоры с движением «Талибан»*, захватившим власть в стране. Ополченцы хотят договориться с талибами* о прекращении огня и установлении мира в провинции Панджшер. Встречу предлагают провести в Душанбе при посредничестве Исламабада.

* Движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.