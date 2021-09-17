Силы сопротивления Афганистана проведут переговоры с талибами*

Переговоры сил сопротивления Афганистана с талибами* решили провести в Душанбе. Они пройдут при посредничестве Таджикистана и Пакистана. Об этом сообщила администрация президента республики Эмомали Рахмона.

«Мы, соседи Афганистана, больше всего заинтересованы в восстановлении мира и стабильности в этой неспокойной стране, и мы уделяем особое внимание возрождению афганской национальной экономики», — заявил Рахмон.

Он добавил, что одной из главных задач является устранение конфликта в Панджшере. В провинции должны объявить о прекращении огня и снова открыть дороги, чтобы местные жители могли получать гуманитарную помощь.

«Таджикистан и Пакистан пришли к соглашению направить все усилия для достижения этих целей», — отметил президент республики.

Переговоры решили провести при посредничестве Таджикистана и Пакистана, так как эти страны имеют влияние на обе противоборствующие стороны. Талибов* уже давно подозревают в связях с пакистанской стороной, а среди сопротивленцев есть таджики. В частности, таджиком является командующий силами сопротивления Панджшера Ахмад Масуд.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.