Женщина в Техасе открыла стрельбу в салоне красоты из-за цены на маникюр

В Техасе 21-летняя местная жительница устроила стрельбу в маникюрном салоне. Она осталась недовольна стоимостью услуг. В результате стрельбы был серьезно ранен владелец заведения. Правоохранители предъявили девушке обвинение.

В конце мая в полицию поступили сразу несколько сообщений о выстрелах, которые раздавались в салоне красоты в округе Харрис штата Техас. Прибывшие на место полицейские обнаружили 42-летнего мужчину, он был тяжело ранен. Пострадавший оказался владельцем заведения. Устроившая стрельбу женщина скрылась с места преступления.

«Следователи утверждают, что две сестры вошли в заведение, и им сделали маникюр и педикюр. Обе женщины остались недовольны ценой за услуги и поспорили с владельцем» — сообщил офис шерифа округа Харрис, пишет РИА «Новости».

Одна из клиенток во время ссоры выстрелила в мужчину. Затем сестры покинули салон красоты.

Владельца заведения доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Местный шериф Эд Гонсалес в своем Twitter-аккаунте сообщил, что правонарушительнице были предъявлены обвинения, она помещена в тюрьму округа Харрис.

В центре Москвы на Марксистской улице во время конфликта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Всех участников конфликта задержала полиция.