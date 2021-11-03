Женщина с патологией плода умерла в Польше после государственного запрета на аборты

Законодательный запрет абортов в Польше привел к первой жертве. В больнице города Пщина скончалась беременная пациентка. Как сообщило издание Politico со ссылкой на адвоката погибшей, женщина умерла из-за сепсиса, вызванного патологией плода.

Запрещающий аборты закон действует в Польше с конца января этого года. По решению Конституционного суда страны из-под запрета вывели случаи, когда беременность началась после изнасилования, инцеста или угрожает жизни матери. Постановление исключило из списка заболевания или врожденные пороки плода, на которые приходилась большая часть сделанных в стране абортов.

Представляющая семью погибшей адвокат Иоланта Будзовская заявила, что врачи отказали в прерывании беременности ее клиентке, ссылаясь на действующий закон. Она пояснила, что врачи ждали, чтобы эмбрион скончался внутри матки, чтобы не попасть под статью о незаконном аборте.

В больнице, где наблюдали беременную, заявили, что врачи внимательно следили за здоровьем матери. Решение о прерывании беременности принималось с учетом правовых положений и стандартов, действующих в Польше.

Адвокат отметила, что закон разрешает проводить аборты, когда есть риск для жизни и здоровья матери, но под него не подпадают врожденные дефекты плода. Это не позволяет врачам оценить размер угрозы и назначить прерывание беременности.

«Возникла ситуация медицинской и правовой неопределенности», — пояснила Иоланта Будзовская.

Выступающие за снятие ограничений на аборты общественники устроили одиночные пикеты по всей стране и в социальных сетях под лозунгом «Ни одной больше». К критике действующего закона присоединились оппозиционные политики, которые заявили, что за смерть женщины должно ответить правительство Польши.

Депутаты правящей партии «Право и справедливость» заявили, что беременная женщина умерла в результате врачебной ошибки. Они напомнили, что аборты в стране разрешены по ряду показаний, но медики неправильно толкуют решение Конституционного суда.

«Тот факт, что люди умирают, — это биология. Но есть врачебные ошибки, есть просто больные люди, и, к сожалению, иногда женщины все же умирают при родах», — заявил депутат Марек Суски.

В конце января 2021 года после публикации решения Конституционного суда Польши об ограничении абортов по стране прокатились акции протеста. Даже до введения нового правила ежегодно в стране проводили меньше двух тысяч прерываний беременностей. По оценке активистов большая часть женщин выезжала для аборта за границу или делали его в домашних условиях.