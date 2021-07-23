Женщина два часа наблюдала за киевскими водолазами, которые искали ее «тело» в реке

В Киеве женщина два часа наблюдала за работой спасателей, которые искали в водоеме ее «тело». Поиски прекратились только тогда, когда «утопленница» сама подошла к полицейским и спасателям.

Киевские охранники забили тревогу, когда обнаружили в парке Партизанской славы на берегу водоема женские вещи, сообщила Страна.ua. Не увидев поблизости хозяйку вещей, стражи правопорядка решили, что женщина могла утонуть, и вызвали спасателей и полицейских.

Водолазы ГСЧС приступили к поискам пропавшей. Тело женщины спасатели искали два часа подряд. Поиски были остановлены, когда «пропавшая» сама подошла к ним.

Как выяснилось позже, все это время женщина наблюдала за работой спасателей, и только спустя два часа решила поинтересоваться у них, кто пропал.

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