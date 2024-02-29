Мир 29 февраля 2024, 10:33 Женщин-военных в рядах ВСУ стало больше Марочко: женщин-военных в рядах ВСУ стало больше на передовой Juan Moreno / Global Look Press

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На передовой в Донбассе увеличилось число женщин-военных. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на источники.

«На Сватовском и Кременском участке растет количество женщин на передовых позициях», — рассказал собеседник.

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Средства радиоэлектронной разведки подтвердили, что на линии фронта стало больше абонентов-женщин. После анализа переговоров выяснилось, что среди них есть офицеры младшего и среднего звена. Женщины управляют ведением боевых действий.

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