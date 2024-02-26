Мир 26 февраля 2024, 04:09 Военкомы отправили служить в ВСУ инвалида, предварительно избив его «Страна.ua»: военкомы избили украинца с параличом и отправили служить в ВСУ РИА «Новости»

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Страдающий параличом украинец стал жертвой произвола сотрудников военкомата в Закарпатье. Мужчину похитили, избили и отправили в учебку для последующего прохождения службы в ВСУ, сообщило издание «Страна.ua».

По словам пострадавшего, работники одного из местных территориальных центров комплектования, помимо физической расправы, отобрали у него документы и мобильный телефон.

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Прохождение медкомиссии носило, ка он отметил, формальный характер и заключалась в заборе крови из пальца. Он ее итогам инвалида признали здоровым, и, несмотря на подтвержденный паралич правой руки и части лица, направили в учебный полк.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что действия военных комиссаров в рамках мобилизации привели к тому, что украинцы стали бояться людей в форме. Сегодня, когда люди видят военных, они начинают прятаться или переходить на другую сторону улицы, подчеркнул он.