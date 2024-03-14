Мир 14 марта 2024, 03:31 Женщин в ВСУ предложили защитить от сексуальных домогательств Петиция о защите женщин в ВСУ от домогательств появилась на Украине РИА «Новости»

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На Украине предложили разработать механизм противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в рядах ВСУ. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.

«Просим верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ», — указали в документе.

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По словам авторов петиции, в рядах ВСУ часто происходят домогательства в отношении женщин, несущих военную службу. Виновные остаются безнаказанными из-за отсутствия необходимых механизмов.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока она набрала только 3000.

Ранее на Украине предложили мобилизовать депутатов, которые являются военнообязанными.