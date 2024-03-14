14 марта 2024, 03:31
Женщин в ВСУ предложили защитить от сексуальных домогательств
Петиция о защите женщин в ВСУ от домогательств появилась на Украине
На Украине предложили разработать механизм противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в рядах ВСУ. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.
«Просим верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ», — указали в документе.
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По словам авторов петиции, в рядах ВСУ часто происходят домогательства в отношении женщин, несущих военную службу. Виновные остаются безнаказанными из-за отсутствия необходимых механизмов.
Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока она набрала только 3000.
Ранее на Украине предложили мобилизовать депутатов, которые являются военнообязанными.
Владимир Зеленский
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Женщины
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