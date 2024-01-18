Мир 18 января 2024, 16:15 Демобилизовать инженеров решили на Украине Петицию о демобилизации инженеров создали на Украине

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На Украине предложили демобилизовать инженеров из-за нехватки кадров в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Петицию разместили на сайте президента республики Владимира Зеленского.

Авторы прошения пояснили, что оборонная промышленность Украины столкнулась с жестким кадровым дефицитом. Преодолеть его поможет демобилизация.

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«Преодолеть который можно путем демобилизации инженеров, работавших на оборонных предприятиях или имеющих соответствующее образование и опыт, и (которые) могут быть привлечены к ВПК», — указали в тексте петиции.

На предприятиях военно-промышленного комплекса Украины нехватка конструкторов, разработчиков с опытом проектирования бронированных автомобилей и боеприпасов.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока там только 330.

Как напомнил RT, на Украине разрешили давать бронь от призыва всех сотрудников ВПК во время действия военного положения. При оформлении отсрочки не будут учитывать воинские звания, возраст и военно-учетные специальности работников.