Женщин до 65 лет запретили прививать вакциной AstraZeneca в Болгарии

Болгария запретила использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca для женщин младше 65 лет. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Вакцина AstraZeneca не будет использоваться для вакцинации женщин младше 65 лет, у которых отмечен повышенный риск тромбоза. Все остальные, получившие первую дозу этой вакцины без побочных реакций, могут быть привиты второй дозой», — процитировало RT слова министра здравоохранения Болгарии в отставке Костадина Ангелова.

Он уточнил, что пациенты, которые не захотят продолжать лечение этой вакциной, могут сделать прививку препаратом компании Pfizer. При этом он подчеркнул, что вакцинироваться ей можно будет только через 84 дней дня введения первой дозы AstraZeneca.

Применение вакцины AstraZeneca приостановил ряд стран. Такое решение власти приняли из-за частых сообщений о появлении тромбоза у пациентов, которые вакцинировались этим препаратом. При этом некоторые пациенты скончались — например, 48-летняя женщина из Австралии. Власти страны связали ее смерть, которая наступила из-за образования тромба, с вакцинацией препаратом AstraZeneca.