Австралия связала смерть женщины от тромбоза с вакциной AstraZeneca

Смерть 48-летней женщины из-за образования тромба связали с вакцинацией препаратом от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca. Это допустили в Австралийской администрации лекарственных средств (TGA).

«Группа по исследованию безопасности вакцин (VSIG) регулятора <…> пришла к выводу, что недавно зарегистрированный случай тромбоза <…> с низким содержанием тромбоцитов, вероятно, связан с вакцинацией», — написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление TGA.

Специалисты изучили отчет о 48-летней женщине, привившейся в Новом Южном Уэльсе и госпитализированной с обширным тромбозом и тромбоцитопенией спустя четыре дня после введения вакцины AstraZeneca.

«К сожалению, этот человек умер в больнице, мы выражаем искренние соболезнования ее семье», — добавили в регуляторе.

Всего в Австралии зарегистрировано три случая тробоцитопении — снижения количества тромобоцитов — из-за применения препарата AstraZeneca, сообщил регулирующий орган. Два других пациента лежат в больнице и выздоравливают.

Ранее департамент здравоохранения штата новый Южный Уэльс в Австралии сообщил, что власти приступили к расследованию смерти женщины. По данным телеканала ABC, умерла 48-летняя женщина с диабетом.

Правительство Австралии отказалось от покупки вакцины Johnson&Johnson от коронавируса. Местный регулятор также призвал людей младше 50 лет прививаться препаратом разработки Pfizer, а не вакциной фармкомпании AstraZeneca. Позже правительство Австралии призвало граждан вакцинироваться препаратом Pfizer, так как появились риски образования тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.