В Белом доме назвали сферы, в которых готовы сотрудничать с Россией

США готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии, по темам, которые связаны с Арктикой, а также по ряду других направлений. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позиция Вашингтона в отношениях с Москвой основывается на «двух основополагающих элементах», утверждает Салливан. В первую очередь, США обращают внимание на общие интересы, где стороны могут «работать вместе для достижения результатов, которые послужат на благо» Штатам и американцам.

«Посмотрим, что получится. Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией», — сказал помощник американского президента по нацбезопасности. Его слова привело РИА «Новости».

Также чиновник заявил о втором «элементе отношений». Его идея в том, что американская сторона должна «четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор».

Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. После саммита «Большой семерки» (G7) в британском Корнуолле Байден отправился в Брюссель, там в понедельник, 14 июня, состоится саммит НАТО. В среду, 16 июня, в Женеве Байден встретится с Путиным. Президент США, по словам Салливана, поедет в Женеву вместе с поддержкой всего альянса.