Мир 24 декабря 2022, 02:25 Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации Елена Зеленская рассказала, как отреагировал муж на начало спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Супруга украинского президента Елена Зеленская рассказала о первых часах после начала боевых действий в стране. Первая леди Украины поделилась воспоминаниями с The Financial Times.

Президент Владимир Зеленский был уже одет в костюм с галстуком, когда она проснулась утром 24 февраля. На ее вопрос о происходящем муж ответил: «Началось». По словам Зеленской, все происходящее не стало неожиданностью для них, однако они были в шоке, ведь план действий заранее не обсуждался.

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«Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать, что он должен делать», — сказала она.

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Зеленская собрала сумку и вместе с детьми отправилась в бункер. Затем семью украинского лидера отвезли в неизвестное место, где они провели три месяца.

Ранее Елена Зеленская в интервью «Би-би-си» рассказала, что Украина сможет пережить грядущую зиму, несмотря на холод и постоянные отключения электроэнергии. По ее словам, украинские военные продолжат сражаться в этой «войне мировоззрений».