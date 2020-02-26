Жена Виктора Бута сообщила о его переводе в «особый» блок

Алла Бут сообщила, что ее мужа Виктора Бута перевели в «особый» блок американской тюрьмы Мэрион (Иллинойс). Отбывающий 25-летний срок россиянин остался без связи.

Эту новость Алла опубликовала в Facebook. Она добавила к посту адрес тюрьмы мужа, чтобы неравнодушные подписчики могли оказать ему поддержку.

«Дорогие друзья, Виктора „закрыли“ в особом блоке, без связи, прошу помощи», — написала Алла Бут.

Российское посольство в США потребовало от Госдепа смягчить наказание Виктора Бута.

«В связи с помещением В. А. Бута в спецблок тюрьмы „Мэрион“, штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста. Призвали власти США отменить необоснованно жесткие меры», — цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Дипломаты также заявили, что в ближайшее время его навестят.

В январе Виктора Бута внезапно и без объяснений причин уже переводили в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов. Посольство России потребовало отмены необоснованных ограничений.