Бывший адвокат Бута оценил идею с обменом на Уилана
Бывший адвокат Виктора Бута Алексей Бинецкий обсудил с ИА Nation News идею с обменом американца Пола Уилана на Бута или Константина Ярошенко.
Юрист напомнил, что у Бута и Ярошенко обвинения уголовные, в случае с Уиланом речь идет о шпионаже.
«Традиционно обмену подлежали разведчики, а в данном случае такой возможности с точки зрения правовых позиций нет», — пояснил специалист.
По его словам, и Бут, и Ярошенко не интересны Трампу, поскольку их приговорил суд присяжных, а для того, чтобы пойти против мнения народа, необходимы основания.
«На сегодняшний день нет оснований для обмена», — заключил собеседник информагентства.