    15 июня 2020, 20:03

    Бывший адвокат Бута оценил идею с обменом на Уилана

    Артур Блянихов

    Бывший адвокат Виктора Бута Алексей Бинецкий обсудил с ИА Nation News идею с обменом американца Пола Уилана на Бута или Константина Ярошенко.

    Юрист напомнил, что у Бута и Ярошенко обвинения уголовные, в случае с Уиланом речь идет о шпионаже.

    «Традиционно обмену подлежали разведчики, а в данном случае такой возможности с точки зрения правовых позиций нет», — пояснил специалист.

    По его словам, и Бут, и Ярошенко не интересны Трампу, поскольку их приговорил суд присяжных, а для того, чтобы пойти против мнения народа, необходимы основания.

    «На сегодняшний день нет оснований для обмена», — заключил собеседник информагентства.