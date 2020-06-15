Бывший адвокат Бута оценил идею с обменом на Уилана

Юрист напомнил, что у Бута и Ярошенко обвинения уголовные, в случае с Уиланом речь идет о шпионаже.

«Традиционно обмену подлежали разведчики, а в данном случае такой возможности с точки зрения правовых позиций нет», — пояснил специалист.

По его словам, и Бут, и Ярошенко не интересны Трампу, поскольку их приговорил суд присяжных, а для того, чтобы пойти против мнения народа, необходимы основания.

«На сегодняшний день нет оснований для обмена», — заключил собеседник информагентства.