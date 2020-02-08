Жена украинского футболиста спела гимн в нижнем белье. Это сочли надругательством над государственным символом
Жена украинского футболиста Ирина Морозюк выложила в соцсетях видео, на котором видно ее нижнее белье в то время, как она поет гимн Украины. Юрист Юрий Юрченко рассказал, что за это ее могут отправить в тюрьму. Об этом сообщило издание «Чемпионат».
На видео женщина стоит в кофте и леггинсах, низко оттянув резинку последних. Из-под них виднеется желтое нижнее белье.
По словам эксперта, действия Морозюк подходят под статью «Надругательство над государственным символом», которая предполагает крупный штраф или тюремный срок до трех лет.
«Если и брать в пользование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением!» — добавил юрист.
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