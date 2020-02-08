Жена украинского футболиста спела гимн в нижнем белье. Это сочли надругательством над государственным символом

На видео женщина стоит в кофте и леггинсах, низко оттянув резинку последних. Из-под них виднеется желтое нижнее белье.

По словам эксперта, действия Морозюк подходят под статью «Надругательство над государственным символом», которая предполагает крупный штраф или тюремный срок до трех лет.

«Если и брать в пользование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением!» — добавил юрист.

Ранее футболисты Ари и Фарфан спасли беременную женщину во время ДТП. Авария случилась практически на глазах у спортсменов. Они не растерялись и оперативно вытащили из дымящейся машины беременную женщину.