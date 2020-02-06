    06 февраля 2020, 13:06

    Футболисты Ари и Фарфан спасли беременную женщину в ДТП под Москвой

    Артур Блянихов

    Бомбардир «Краснодара» Ари рассказал «Чемпионату», как спас беременную женщину в аварии, которая произошла под Москвой.

    По словам Ари, в тот день он вместе с игроком «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном возвращался на машине из Тулы в Москву.

    «Авария случилась фактически у нас на глазах», — поделился спортсмен.

    Футболисты подбежали к дымящейся машине, открыли ее с помощью лома и вытащили из салона беременную женщину. Фарфан постелил свою куртку, чтобы положить на нее пострадавшую.

    «Все случилось быстро, это был просто импульс — помочь пострадавшим», — цитирует 34-летнего бразильца портал «Юга.ру».

    Он выразил сожаление, что так и не смог узнать, что случилось с женщиной и пьяным парнем, из-за которого, по-видимому, и произошла авария.