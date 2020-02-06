Футболисты Ари и Фарфан спасли беременную женщину в ДТП под Москвой
Бомбардир «Краснодара» Ари рассказал «Чемпионату», как спас беременную женщину в аварии, которая произошла под Москвой.
По словам Ари, в тот день он вместе с игроком «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном возвращался на машине из Тулы в Москву.
«Авария случилась фактически у нас на глазах», — поделился спортсмен.
Футболисты подбежали к дымящейся машине, открыли ее с помощью лома и вытащили из салона беременную женщину. Фарфан постелил свою куртку, чтобы положить на нее пострадавшую.
«Все случилось быстро, это был просто импульс — помочь пострадавшим», — цитирует 34-летнего бразильца портал «Юга.ру».
Он выразил сожаление, что так и не смог узнать, что случилось с женщиной и пьяным парнем, из-за которого, по-видимому, и произошла авария.