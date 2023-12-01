Мир 01 декабря 2023, 05:43 Жена одним ударом убила мужа в Индии из-за подарка NDTV: в Индии жена убила мужа одним ударом из-за отказа отвезти ее в Дубай Freepik

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Необычное убийство произошло в индийском городе Пуна. Там женщина убила своего мужа одним ударом в нос. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию, причиной такого поступка стал спор из-за подарка на ее день рождения.

Женщина попросила супруга отвезти ее в отпуск Дубай, но тот отказался.

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«Мужчина погиб после того, как жена ударила его по носу из-за отказа отвезти ее в Дубай на празднование ее дня рождения», — рассказали в полиции.

Погибшему было 38 лет. Один удар его жены привел к сломанному носу и потере зубов, а также сильному кровотечению. Предварительно, именно потеря крови и стала причиной его смерти.

Правоохранители возбудили против женщины уголовное дело. Сейчас она находится под стражей.

Ранее стало известно о двойном убийстве в городе Болотное Новосибирской области. Местную жительницу, мать двоих детей, подозревают в расправе над мачехой и ее мужем.