Криминал 27 ноября 2023, 03:42 Мать двоих детей убила мачеху и ее мужа под Новосибирском РИА «Новости»

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Двойное убийство произошло в городе Болотное Новосибирской области. Местную жительницу подозревают в расправе над семейной парой во время пьяной вечеринки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительной версии, 25 ноября задержанная со своим знакомым распивала спиртное в гостях у 45-летней женщины и ее мужа. В какой –то момент она начала ругаться с ними и произошла драка. Гости сильно избили хозяев дома.

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«Женщина, взяв нож, нанесла хозяину дома один удар в область груди. После этого фигуранты дела скрылись с места преступления. Потерпевшие погибли на месте», — указали в ведомстве.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемых нашли по горячим следам и арестовали.

По данным kp.ru, одна из погибших была мачехой задержанной. Перед расправой обвиняемая несколько дней жила в ее доме. Ранее органы опеки отобрали у нее детей. После этого женщина устроилась техничкой в школу, спустя неделю ее уволили.

Ранее житель Курской области убил жену, дочь и пожилую мать. Преступление произошло во время семейной ссоры.