Жена ликвидатора пожаловалась на травлю после выхода «Чернобыля»

Историю жены пожарного, который в числе первых отправился тушить пылающую Чернобыльскую АЭС, рассказали в сериале «Чернобыль». Но зрителям не понравилось то, как поступила Людмила Игнатенко.

После выхода телешоу на супругу Василия Игнатенко обрушилась критика. Об этом сама женщина рассказала в интервью телеканалу «Би-би-си».

По словам Людмилы, ее обвинили в «убийстве ребенка». Игнатенко находилась в больнице рядом с умиравшим от лучевой болезни мужем и действительно была в тот момент беременна. Получив дозу радиации, ребенка она потеряла.

Людмила призналась, что не думала, будто может навредить малышу. Девушке казалось, что ребенку ничто не угрожает в утробе матери.

«Тогда мы ничего не знали о радиации», — заметила женщина. После экранизации истории Игнатенко ощущала неприязнь. Кроме того, массу неудобств ей доставили донимавшие расспросами журналисты.

Жена погибшего от радиации пожарного с осуждением отнеслась к решению HBO рассказать ее историю без разрешения.

Сейчас Людмила Игнатенко живет в Киеве. Сериал «Чернобыль», сюжет которого построен вокруг самой крупной техногенной катастрофы в мире, вышел на экраны 6 мая. В нем рассказали о самоотверженности ликвидаторов, которым пришлось бороться последствиями взрыва 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции. Лента от HBO вошла в тройку лучших телешоу года.