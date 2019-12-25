    25 декабря 2019, 14:19

    Жена ликвидатора пожаловалась на травлю после выхода «Чернобыля»

    Александра Ломейко

    Историю жены пожарного, который в числе первых отправился тушить пылающую Чернобыльскую АЭС, рассказали в сериале «Чернобыль». Но зрителям не понравилось то, как поступила Людмила Игнатенко.
    Жена ликвидатора пожаловалась на травлю после выхода «Чернобыля»

    После выхода телешоу на супругу Василия Игнатенко обрушилась критика. Об этом сама женщина рассказала в интервью телеканалу «Би-би-си».

    По словам Людмилы, ее обвинили в «убийстве ребенка». Игнатенко находилась в больнице рядом с умиравшим от лучевой болезни мужем и действительно была в тот момент беременна. Получив дозу радиации, ребенка она потеряла.

    Людмила призналась, что не думала, будто может навредить малышу. Девушке казалось, что ребенку ничто не угрожает в утробе матери.

    «Тогда мы ничего не знали о радиации», — заметила женщина. После экранизации истории Игнатенко ощущала неприязнь. Кроме того, массу неудобств ей доставили донимавшие расспросами журналисты.

    Жена погибшего от радиации пожарного с осуждением отнеслась к решению HBO рассказать ее историю без разрешения.

    Сейчас Людмила Игнатенко живет в Киеве. Сериал «Чернобыль», сюжет которого построен вокруг самой крупной техногенной катастрофы в мире, вышел на экраны 6 мая. В нем рассказали о самоотверженности ликвидаторов, которым пришлось бороться последствиями взрыва 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции. Лента от HBO вошла в тройку лучших телешоу года.