«Чернобыль» вошел в тройку лучших сериалов года

В интернете появился рейтинг сериалов, который составили кинокритики. В нем первое место заняла американская сатирическая драма «Наследники». Ее впервые показали 3 июня 2018 года на телеканале HBO. Шоу уже выиграло «Золотой глобус» как лучший телевизионный сериал.

На втором места оказался британский комедийный сериал «Дрянь» или «Флибэг». Его создала продюсерская компания Two Brothers Pictures специально для канала BBC Three и Amazon Video. Последнюю серию второго сезона зрители увидели 8 апреля 2019 года.

Третье место получил телевизионный мини-сериал в жанре исторической драмы «Чернобыль». Его снял американский канал HBO вместе с британской телесетью Sky. Фильм рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС. Герои сериала ликвидируют ее последствия и расследуют причины.

В десятку также попали «Годы», «Добродетели», «Невероятное», «Жизни матрешки», «Это время с Аланом Патриджем», «Катастрофа» и «Эйфория».