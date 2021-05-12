Жена Илона Маска попала в больницу после сьемок в телешоу

У жены Илона Маска певицы Граймс случилась паническая атака на сьемках телешоу Saturday Night Live (SNL) на канале NВС. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Забыла опубликовать [фото с телешоу], потому что я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и попала в больницу, что было довольно страшно, и я полагаю, что сейчас самое время начать терапию», — написала Граймс.

Певица поблагодарила Майли Сайрус за участие в съемках сатирического шоу, в котором гости сыграли героев культовой видеоигры Super Mario. Граймс исполнила роль Принцессы Пич, а Маск снялся в образе злодея Варио.

В апреле Граймс поделилась с подписчиками в Instagram фото своей новой татуировки. Художник нанес ей на спину инопланетный узор белой краской — получились тонкие волны, похожие на шрамы. Рисунок создал художник Нуси Куэро, который прославился своими фантастическими моделями одежды, а набивал татуировку мастер по имени Tweak T.