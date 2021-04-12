Певица Граймс показала «инопланетный шрам» во всю спину

Татуировку белой краской нанесли на спину певице Граймс. Узор, который получился, представляет собой тонкие волны, больше похожие на шрамы. Результат работы исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

«Несколько недель татуировка будет красной, но после это будет красивый инопланетный шрам», — подписала снимок Граймс.

Из сопровождающей подписи к снимку следует, что узор разработал художник Нуси Куэро, известный своими футуристическими моделями одежды, а набивал татуировку специалист Tweak T.

Белые татуировки сложнее в исполнении, чем цветные или черные, поэтому за них берутся только настоящие мастера по нанесению узоров на тело.

При этом сами следы от белых татуировок толще, чем при нанесении обычных наколок. Это связано с тем, что белая краска приводит к внутренним припухлостям, что делает узор похожим на шрамы.

В конце марта Граймс заявила, что ее всерьез увлекла идея Илона Маска создать на Марсе колонию-поселение. Она подчеркнула, что готова отправиться на Красную планету, но только когда ей исполнится 50 лет.