Жена Джо Байдена выздоровела после повторного COVID-19

Супруга президента США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на коронавирус. Она выздоровела после дважды перенесенного COVID-19, сообщил ТАСС.

«Первая леди получила отрицательный результат теста на COVID-19 и 30 августа вернется в Вашингтон», — объявили в Белом доме.

Джилл Байден заболела в середине августа. Она дважды вакцинировалась, а также сделала две бустерные прививки от ковида, но все-таки заболела. Первые симптомы появились 15 августа, и женщина сделала экспресс-тест. Он показал отрицательный результат, но затем анализ методом ПЦР подтвердил ковид. Она ушла на самоизоляцию.

Болезнь Джилл Байден перенесла относительно легко, симптомы были умеренными. Врачи назначили препарат Paxlovid. Для самоизоляции она выбрала частную резиденцию в штате Южная Каролина. Там женщина, будучи профессором английского языка в муниципальном колледже Северной Вирджинии, разрабатывала программу на следующий семестр. Спустя пять дней первая леди дважды сделала тесты, и теперь, получив отрицательный результат, сможет вернуться к обычной жизни.