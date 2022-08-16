Жена Байдена заразилась коронавирусом

Супруга президента США Джилл Байден заболела ковидом и отправилась в самоизоляцию. О положительном тесте на коронавирус у первой леди страны сообщили ее представители.

В заявлении, распространенном пресс-службой Джилл Байден, говорится о том, что 15 августа у нее появились симптомы простуды. Она получила отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но результат ПЦР-теста оказался положительным, сообщило РИА «Новости».

Жена президента США два раза вакцинировалась от коронавируса, а также сделала две бустерные прививки от ковида. В связи с этим, как подчеркнули в пресс-службе, она испытывает умеренные симптомы.

Для лечения ей назначили курс препарата Paxlovid. В течение как минимум пяти дней она будет находиться в изоляции — в частной резиденции в штате Южная Каролина. Режим изоляции Джилл Байден снимет, когда сдаст два отрицательных теста на COVID-19.

Ранее ковидом в очередной раз переболел ее супруг. Лидер США тоже был в изоляции, но продолжал работать. Его лечащий врач заявлял о том, что политик чувствовал себя хорошо во время болезни.