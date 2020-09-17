Жена Дидюли накануне развода заявила, что боится за себя и ребенка

«Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою!» — написала женщина.

Также она рассказала о смерти их питомицы по кличке Соня. В Stories Евгения поведала о том, что в студии, где она занималась с учениками вокалом, сменили замок. Дидюля считает, что за этим стоит ее супруг.

О том, что Евгения подала на развод, стало известно 14 сентября. По ее словам, она долгое время терпела унижения. Жена музыканта не прерывала отношения ради их дочери. Она хотела, чтобы ребенок рос в полной семье. Но в какой-то момент Дидюля поняла, что больше так не может.

По утверждениям женщины, Валерий резко отреагировал на желание развестись. Он стал говорить ей о том, что она будет никому не нужна.

Евгения и Валерий Дидюля прожили в браке семь лет. Они вместе работали в группе «ДиДюЛя». Первое судебное заседание должно пройти 28 сентября.