Выздоровевший Байден впервые показался на публике

Президента США Джо Байдена заметили перед посадкой в самолет. Глава государства подошел к журналистам и заявил, что после перенесенного ковида чувствует себя хорошо. Кадры общения с прессой опубликовало РИА «Новости».

Американский лидер решил передразнить журналистов, начав размахивать руками. Уверенной походкой он подошел к камерам и заявил, что с ним все в порядке.

Чуть больше недели назад президент США повторно заразился коронавирусом. В субботу тест показал отрицательный результат, но Байдена оставили в изоляции — до момента, пока второй тест не подтвердит выздоровление от ковида.

Первый положительный результат теста на коронавирус Байден получил 20 июля. С тех пор супруга американского президента не виделась с ним. Ранее чета не расставалась дольше чем на пару дней, отметили американские журналисты.