Мир 09 мая 2023, 01:32 Жена Байдена обеспокоилась его нездоровыми предпочтениями в еде Axios: Байден беспокоит свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вызывает беспокойство у своей супруги Джилл нездоровыми предпочтениями в еде. Вместо того, чтобы есть рыбу и овощи, он питается углеводами, написал портал Axios со ссылкой на окружение главы государства.

«Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся», — сказано в публикации.

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Диета Байдена важна для поддержания его здоровья в преддверии новых президентских выборов. Однако помощники главы государства рассказывают, что 80-летний американский лидер «ест как ребенок». На его тарелке главным образом бежевые цвета. Предпочитает президент бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое. Байден часто пьет сладкие напитки.

Портал привел в пример один случай, описанный в книге сестры президента. Однажды Байден за ужином, где были лосось и овощи, подождал, пока уйдет его жена и налег на лимонный пирог и шоколадное мороженое.

Американский лидер и не скрывает своих предпочтений в еде. Он не раз посещал бургерные, признавалася в любви к мороженому, рассказывал, что ел яичницу с беконом и сыром на круассане. А в честь мексиканского праздника Синко де Майо заказывал в ресторане кесадилью и чуррос.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала американского президента Джо Байдена подростком с кучей морщин. Она отметила, что глава США ведет себя не по-взрослому.