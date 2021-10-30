Желающие вакцинироваться украинцы заблокировали врачей в ТРЦ

В торгово-развлекательном центре в Ивано-Франковске на Украине желающие вакцинироваться от коронавируса на отпускали медиков. Как сообщил местный Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи, украинцы заблокировали для медиков выход.

«Хотя Центр вакцинации работает до 20:00 по расписанию, желающие вакцинироваться заблокировали врачей с угрозами, что не выпустят, пока не вакцинируют всех до последнего посетителя», — сказано в сообщении Центра в Facebook. Его процитировала газета «Известия».

Посетители, как отмечается, создали неприятную и опасную ситуацию. Для решения конфликтной ситуации потребовалась помощь правоохранителей, только после их вмешательства врачи смогли завершить рабочую смену.

Производство первой украинской вакцины от коронавируса запустят в 2022 году. Такое обещание президенту страны Владимиру Зеленскому дал глава Минздрава Виктор Ляшко. Украинский лидер неоднократно отмечал, что в стране должны быть собственные мощности для выпуска препаратов от коронавируса. В мае секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что три группы украинских ученых создали прототипы вакцин от ковида.