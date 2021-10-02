Минздрав Украины пообещал выпустить вакцину от ковида в 2022 году

Производство первой украинской вакцины от коронавируса запустят в 2022 году. Такое обещание президенту страны Владимиру Зеленскому дал глава Минздрава Виктор Ляшко.

«У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19 — это одни из первых. <…> До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — сообщил министр. Цитату привел ТАСС.

Украинский лидер неоднократно отмечал, что в стране должны быть собственные мощности для выпуска препаратов от коронавируса. В мае секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что три группы украинских ученых создали прототипы вакцин от ковида.

Ранее глава Минздрава Украины сообщал, что 30 сентября в стране уничтожили более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer. Препараты поставили на Украину еще в начале лета, но использовать их не стали, так как при хранении было допущено нарушение температурного режима. В итоге все испорченные дозы вакцины решили утилизировать.