01 декабря 2023, 00:42
«Жаждет любоваться Лавровым». Захарова ответила на выпад Бербок в адрес главы МИД РФ
Захарова отреагировала на слова Бербок о поведении Лаврова на СМИД ОБСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выпад министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в адрес ее коллеги Сергея Лаврова. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.
Бербок заявила, что Лавров на заседании Совета глав МИД ОБСЕ «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других». Захарова напомнила, что российской делегации отказали в участии в прошлом году.
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«Жаль, что она (Бербок — прим. ред.) раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале», — заявила представитель МИД РФ.
В таком случае страны НАТО, понимая печаль Бербок, не препятствовали бы прибытию делегации из России на международные форумы, заключила Захарова.
Она также добавила, что все выступления транслируются онлайн и послушать их можно будет в любое время и в любом месте.
Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе началось в столице Северной Македонии 30 ноября. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Европейский союз после начала спецоперации.
ОБСЕ
Сергей Лавров
Мария Захарова
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