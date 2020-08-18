Жара стала причиной смерти 79 жителей Токио

По крайней мере 79 жителей Токио умерли с начала августа из-за жаркой погоды. Столбики термометров там поднялись выше +35 градусов.

Как сообщил телеканал NHK, большинство умерших — пожилые люди старше 70 лет. Многие скончались в своих домах и квартирах. Там не было кондиционера.

Воздух в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) прогрелся до +41,1 градуса. Таким образом был повторен исторический температурный рекорд двухлетней давности.

В Синсиро (префектура Айти) до +38 градусов, в префектурах Кочи, Миядзаки и Вакаяма более +37 градусов. На этой неделе очень жарко и в Токио. Температура там поднялась до +36 градусов.

Жара обычно устанавливается в Японии с середины лета, когда там прекращается сезон дождей. Но июль 2020 года оказался пасмурным. На остров обрушились осадки. Они стали причиной разлива рек и оползней.

Японские власти призывают быть осторожными на солнце, ведь можно получить тепловой удар. В прошлом году от жары в стране погибли 126 человек. Еще более 70 тысяч пострадали.