Рекордную жару зафиксировали в Японии

Рекордная жара в районе +41 градуса была в Японии летом два года назад. Сейчас аномально жаркая погода отмечается в нескольких регионах страны.

По данным Японского метеорологического агентства, в понедельник, 17 августа, температура в Синсиро (префектура Айти) поднялась до +38 градусов, а в префектурах Кочи, Миядзаки и Вакаяма столбик термометра перевалил за отметку +37 градусов.

В Токио температура воздуха достигла +35 градусов. Жара продержится еще несколько дней. Японские власти призвали людей быть осторожными, чтобы не получить тепловой удар. В 2019 году более 70 тысяч жителей Японии попали в больницы с симптомами теплового удара, 126 человек умерли.

В этом году жертвами жары уже стали 10 человек. Ранее специалисты Министерства окружающей среды Японии призвали людей во время жары снимать защитные маски на улице. Эта мера не отменяет требования соблюдать социальную дистанцию.