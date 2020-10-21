Жапаров заявил об особой роли России в стабилизации обстановки в Киргизии

Киргизия намерена укреплять и наращивать стратегическое партнерство и союзнические отношения с РФ. В республике заметили, что особую роль в стабилизации внутриполитической ситуации сыграла именно Россия.

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров выступил с подобным заявлением на встрече с послом РФ в республике Николаем Удовиченко. Его слова привела пресс-служба республиканского кабмина.

«Хочу отметить особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации в Киргизии. <…> Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером нашей страны», — подчеркнул Жапаров.

Он поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержку в сложный для республики период, «связанный с распространением коронавирусной инфекции, в том числе за направление гуманитарной помощи».

Жапаров заметил, что в республике не собираются менять официальный статус русского языка. Он попросил увеличить число преподавателей русского для обучения языку киргизских сельчан.

Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, после парламентских выборов. Несогласные с их итогами вышли на улицы. На фоне протестов ЦИК итоги голосования аннулировал. Повторные выборы состоятся 20 декабря.

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил об отставке, после чего беспорядки прекратились. Полномочия главы государства перешли к Садыру Жапарову, который также исполняет обязанности премьер-министра вместо покинувшего свою должность Кубатбека Боронова.