Жапаров подписал новую редакцию конституции Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал проект конституции страны, принятый на референдуме. Согласно документу, в республику вновь вернется президентская форма правления.

Как сообщило РИА «Новости», мероприятие проводят в государственной резиденции Ала-Арча. В нем участвуют представители всех ветвей государственной власти — правительство страны, депутаты парламента, судейский корпус, общественные деятели.

Конституционный референдум состоялся в Киргизии 11 апреля. В этот же день проходили выборы депутатов органов местного самоуправления. По данным ЦИК, проект нового основного закона страны поддержали79,3% граждан, против выступили 13,7%. Явка избирателей составила почти 37%.

В новой конституции появился институт Народного курултая (совета). Это наблюдательное и совещательное собрание. Оно должно давать рекомендации по направлениям общественного развития. Также изменения произошли в институтах президента и правительства. За формирование и работу кабмина теперь будет отвечать президент, а возглавлять правительство — глава президентской администрации. В новой конституции сказано, что число депутатов парламента сократится с 120 до 90.

Предлагаемые нововведения говорят о возвращении президентской форме правления. До последнего момента в Киргизии была парламентско-президентская форма.