Глава Баткенского района Киргизии отправлен в отставку

Главу Баткенского района Баткенской области Киргизии, где произошел вооруженный конфликт с Таджикистаном, отправили в отставку. Причины увольнения не известны.

«Акылбек Орозов освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Баткенского района Баткенской области Киргизской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Во вторник, 4 мая, полномочный представитель Кабинета министров в Баткенской области Омурбек Суваналиев также объявил о своей отставке из-за «перехода на другую должность».

Конфликт Киргизии и Таджикистана произошел 28 апреля в районе водозабора «Головной», который каждая из стран считает своей территорией. Стычка между местными жителями переросла в столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Министерства здравоохранения, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии, пострадали 153.