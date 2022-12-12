12 декабря 2022, 14:42
Баскетболистка Грайнер выполнила все процедуры перед освобождением — Кремль
Представитель Кремля Песков: баскетболистка Грайнер выполнила процедуры для помилования
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выполнила все необходимые процедуры перед своим освобождением из российской тюрьмы, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, просила ли спортсменка о помиловании, сообщил ТАСС.
«Все необходимые процедуры были выполнены», — отметил Дмитрий Песков.
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Ранее Россия и США провели обмен заключенными. В Штаты отправили баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, а в РФ вернулся осужденный на 25 лет россиянин Виктор Бут. В итоге против обоих прекратили уголовное преследование и помиловали их.
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«Наши дипломаты сумели договориться, и, прежде всего благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, это случилось», — рассказала«360» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
США
Дипломатия
Виктор Бут
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