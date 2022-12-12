Важное 12 декабря 2022, 14:42 Баскетболистка Грайнер выполнила все процедуры перед освобождением — Кремль Представитель Кремля Песков: баскетболистка Грайнер выполнила процедуры для помилования Викимедиа

Читать 360tv в

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер выполнила все необходимые процедуры перед своим освобождением из российской тюрьмы, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, просила ли спортсменка о помиловании, сообщил ТАСС.

«Все необходимые процедуры были выполнены», — отметил Дмитрий Песков.

Реклама

Ранее Россия и США провели обмен заключенными. В Штаты отправили баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков, а в РФ вернулся осужденный на 25 лет россиянин Виктор Бут. В итоге против обоих прекратили уголовное преследование и помиловали их.

Реклама

«Наши дипломаты сумели договориться, и, прежде всего благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, это случилось», — рассказала«360» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.