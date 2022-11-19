Мир 19 ноября 2022, 01:40 Жан-Пьер заявила, что Байден на G20 показал пример глобального лидерства Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден на G20 показал пример глобального лидерства YouTube

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Решение главы американской администрации Джо Байдена собрать мировых лидеров на саммите «Большой двадцатки» и обсудить ЧП с падением ракет под Люблином в Польше, где погибли два человека, демонстрирует его глобальное лидерство, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Вы видели, что президент делает — собирает лидеров из 11 стран для проведения встречи. Это благодаря его глобальному лидерству», — сказала Жан-Пьер в ходе общения с журналистами.

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Ракетный инцидент произошел вечером 15 ноября. В результате ЧП погибли два жителя польской деревни. Позднее в Сети появились снимки обломков ракет.

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В Пентагоне заявили, что согласны с выводами Варшавы о принадлежности снарядов Украине. Однако в Киеве попытались опровергнуть эту информацию.

Жители Польши в соцсетях раскритиковали украинское руководство. Они призвали президента Анджея Дуду отреагировать на инцидент должным образом и наказать виновных.