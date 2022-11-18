Мир 18 ноября 2022, 23:16 Поляки потребовали справедливости от Украины за падение ракет Пользователи Twitter в Польше потребовали наказать Украину за падение ракет Telegram

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Жители Польши потребовали от властей наказать Украину за инцидент с ракетами. В Twitter поляки оставляют комментарии, призывая президента Анджея Дуду отреагировать на ЧП.

Пользователи потребовали, чтобы украинская сторона признала вину и возместила ущерб семьям погибших. Многие задаются вопросом, когда будет создана комиссия по наказанию украинцев, виновных в гибели двух польских граждан.

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«Когда произойдет изгнание всех украинцев из Польши?» — спросил один из комментаторов.

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Пользователи также спросили президента, почему поляки должны «платить за ошибку украинцев».

«Это Украина должна заплатить семье за убийство, потому что это ее ракета упала на польскую землю, убив невинных людей», — потребовал комментатор.

Один из читателей спросил, передала ли Украина извинения семьям погибших.

«Проявит ли Киев заботу по отношению к ним? Возместит ли ущерб? Полякам не нужна очередная ложь», — заявил пользователь.

ЧП с ракетой случилось вечером 15 ноября. Два снаряда упали на территории Люблинского воеводства в Польше, погибли два человека.