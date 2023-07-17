Эксклюзив 17 июля 2023, 17:39 Земляне могут спать спокойно. Астероид Апофис не столкнется с планетой Астроном Вибе заявил об отсутствии угрозы для Земли со стороны астероида Апофис NASA

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Массивный астероид Апофис в апреле 2029 года пролетит на расстоянии порядка 32 тысяч километров над Землей, однако для планеты он никакой угрозы не несет. Об этом «360» сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Никакой проблемы не существует. Астероид — это тело, которое летит по законам небесной механики, он пролетит мимо нашей планеты, риска столкновения нет», — сказал он.

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Вибе подчеркнул, что астероид абсолютно точно пролетит мимо Земли и ничего с этим поделать нельзя.

«Никаких операций по предотвращению угрозы не планируется ввиду отсутствия самой угрозы. Ничего экстраординарного в этом нет, в Солнечной системе достаточно мелочевки, которая часто пролетает рядом с нашей планетой», — добавил заведующий отделом РАН.

Астроном отметил, что в теории любое столкновение Земли с крупным астероидом будет неприятной вещью.

«Но в нашу пользу играет обстоятельство, что, чем крупнее астероид, тем проще и быстрее мы его обнаружим. Так что с точки зрения глобальной катастрофы земляне могут спать спокойно», — добавил он.

Вибе объяснил, что любое падение сопоставимого с Апофисом небесного тела станет угрозой регионального масштаба.

«Если надежда, что о таком риске мы узнаем заранее и успеем что-то предпринять. Астероиды не сворачивают со своего пути, как им диктуют законы небесной механики, так они и летят», — заключил астроном.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов рассказал, что в 2029 году Апофис пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли. По его словам, в случае падения астероид способен стереть с лица земли целую область или штат.