Мир 03 июля 2023, 23:57 Землетрясения произошли в Азербайджане и Дагестане РИА «Новости»: землетрясение произошло в Баку 3 июля РИА «Новости»

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Землетрясение произошло в столице Азербайджана Баку вечером 3 июля. По данным РИА «Новости» в городе чувствовались сильные толчки.

Жители Баку, как указало агентство, начали покидать свои дома.

Также землетрясение зафиксировали в Дагестане. Его магнитуда, как отметил ТАСС, составила 5,9.

Жители Махачкалы ощущали подземные толчки. В ГУ МЧС России по Дагестану агентству уточнили, что землетрясение произошло в 100 километрах от Дербента, в сторону Азербайджана. Толчки зафиксировали на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших, как уточнили в ведомстве, не поступала.

В конце июня землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре. Толчки зафиксировали на северо-западе страны. Провинция Эсмеральдас находилась ближе всего к эпицентру природного явления. О разрушениях и пострадавших тогда не сообщалось.

Несколькими днями ранее землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали на Сахалине. Его эпицентр находился в четырех километрах восточнее села Пильво в Смирныховском. Очаг подземных толчков находился на глубине трех километров.